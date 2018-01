Trens voltam a circular em dois ramais da SuperVia, no Rio

A circulação dos trens da SuperVia, no Rio, foi normalizada em dois ramais, Saracuruna e Belford Roxo, a partir das 16h desta quarta-feira, 22, segundo divulgou a própria SuperVia. A circulação estava interrompida desde as 5h15. Nos outros três ramais (Santa Cruz, Japeri e Deodoro), a circulação é parcial, entre as estações terminais e a São Francisco Xavier.

Nos ramais Saracuruna e Belford Roxo, segundo a SuperVia, ocorrem saídas regulares a cada 15 minutos da estação Central do Brasil.

A equipe técnica da SuperVia permanece no local da ocorrência, próximo à estação São Cristóvão, para continuar os reparos e normalizar a circulação nos ramais Santa Cruz, Japeri e Deodoro.