Trens voltam a circular normalmente na linha 1 do Metrô A circulação de trens da linha 1 (Azul, que liga Jabaquara a Tucuruvi) do Metrô de São Paulo voltou ao normal cerca de meia hora depois da interrupção, que aconteceu às 17h55 desta quarta-feira, 7, por conta de uma falha na transmissão de energia elétrica nas subestações do Canindé e Cambuci. De acordo com a assessoria da Companhia do Metropolitano, durante este período os trens estavam sendo abastecidos apenas com a energia da subestação Saúde, que não conseguiu suprir a linha. A Eletropaulo informou que a queda de energia aconteceu por conta de uma falha no sistema de transmissão de Furnas, em Guarulhos, Grande São Paulo, e atingiu vários trechos das zonas norte e leste e da região central da cidade. Porém, por volta das 19h30, a situação já estava normalizada.