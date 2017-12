Trenzinho Villa-Lobos é atração para crianças A peça O Trenzinho Villa-Lobos, da Cia. Articularte,conta a trajetória do menino que passou a conhecer a música brasileira viajando em uma locomotiva. Indicada para crianças a partir de 3 anos. Com direção de Dario Uzam. No Sesc Pinheiros, com sessões às 11 e 15 horas. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros (tel. 3095-9400). De R$ 2 a R$ 8.