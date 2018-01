Três acertam no segundo sorteio da Dupla Sena Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena realizado em Corumbá (MS), válido pelo concurso nº 433. A estimativa é de que o prêmio para o próximo concurso acumule em R$ 7.000.000,00. Mas, no segundo sorteio, três apostadores, dois de SP e um do RJ, acertaram a sena e cada um vai receber R$ 97.299,43. A quina, que paga R$ 2.560,51, saiu para 76 apostadores. Um total de 3.097 pessoas acertou a quadra, que paga R$ 62,61. As dezenas sorteadas foram: 1º sorteio: 04 - 20 - 21 - 33 - 38 - 42 2º Sorteio: 05 - 06 - 19 - 34 - 39 - 46