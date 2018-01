Três adolescentes mortos na 29ª chacina do ano na grande SP Quatro pessoas foram mortas, entre elas três adolescentes, na 29ª chacina registrada somente este ano na região metropolitana de São Paulo, aumentando para 93 o número de mortos em crimes deste tipo até o momento. Por volta das 20h da noite deste sábado, homens armados invadiram um bar localizado em uma viela na altura do nº 123 da Avenida dos Sertanistas, no bairro do Sítio São Francisco, região do Parque São Rafael, extremo Leste da capital paulista, quase na divisa com o município de Itaquaqüecetuba. Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 19º Batalhão, foram baleados D. S., 12, R. A. M. S., 16, C. A. A. C., 14 - que morreram no Pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus -, além de Francisco Izídio da Silva, 26, que morreu quando era atendido no Hospital Santa Marcelina da região. A chacina, que segundo a polícia pode ter sido motivada por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, foi registrada no 55º Distrito Policial, do Parque São Rafael. Os autores dos disparos continuam foragidos. No local, a polícia não conseguiu apurar mais informações de possíveis testemunhas oculares.