SÃO PAULO - Três apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.362 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 11, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Dois ganhadores do Estado de São Paulo e um do Espírito Santo vão levar R$ 1.924,196,22 cada um.

Os números sorteados foram: 02 - 12 - 19 - 22 - 36 - 58. A quina vai pagar R$ 13.542,90 para 129 apostas e R$ 282,80 para os 8.825 que acertaram a quadra.