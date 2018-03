Três aviões C-130 auxiliam nas buscas ao Airbus

Três aviões Hércules C-130 decolam de Natal, às 2h50 desta terça-feira, 2,(Brasília) para auxiliar nas buscas ao Airbus A330 que desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. De acordo com o Comando da Aeronáutica, as aeronaves têm maior autonomia, podendo permanecer até 4 horas em voo.

Participam também das buscas:

- Uma aeronave Amazonas (SC-105 2810);

- Um avião R-99 6751, que decolou de Fernando de Noronha-PE às 22h35 (Brasília), com destino à área de busca, para realização de padrões de busca com utilização do radar de abertura sintética, varredura eletrônica nas freqüências de transmissão do localizador de emergência (ELT) e, caso as condições sejam favoráveis, o FLIR (equipamento infravermelho);

- Uma aeronave francesa Falcon 50, pousada em DAKAR, está à disposição do Salvaero para iniciar as buscas no nascer do sol;

- Um avião Bandeirante de patrulha marítima (P-95 7100) que realizou a busca nesta segunda-feira na rota do vôo AFR 447, encontra-se em Fernando de Noronha-PE à disposição da coordenação do Salvaero Recife;

- Um helicóptero Blackhawk (H-60 8906) disponibilizado para resgate, pousado em Natal-RN;

- Uma aeronave Bandeirante SAR (SC-95 6545) pousado em Natal-RN à disposição do Salvaero Recife;

- Um helicóptero Super Puma (H-34 8731) disponibilizado para resgate;

- O navio patrulha Grajaú com previsão de chegada à área de busca na quarta-feira, 3;

- A Corveta Caboclo com previsão de chegada à área de busca na quinta-feira, 4;

- A Fragata Constituição, com previsão de chegada à área de busca na sexta-feira, 5.

- Uma aeronave americana P-3 estará à disposição da coordenação do Salvaero para auxiliar nas buscas a partir desta terça-feira.

O Comando da Aeronáutica informou ainda que o navio mercante francês "Douce France" realizou buscas na área em que teriam sido vistos sinais de destroços por ocupantes de um avião da TAM, porém nenhum vestígio foi encontrado.

Atualizado às 3h25 para acréscimo de informações