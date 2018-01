Três bilhetes premiados da Mega da Virada em SP são da mesma pessoa

Três apostas ganhadoras do concurso nº 2000 da Mega da Virada 2017 foram realizadas por uma única pessoa em uma lotérica de Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram registrados no mesmo dia, com intervalo de poucos minutos entre eles, na mesma máquina da lotérica, no guichê da fila preferencial.

O ganhador pagou o valor de R$3,50 para cada aposta simples e vai receber R$ 18.042.279,04 por bilhete, um total de R$54.126.837,12.

De acordo com a Caixa, o apostador acredita que deve ter registrado o mesmo jogo mais de uma vez sem perceber.

O ganhador apresentou os três bilhetes premiados nesta quarta-feira, 3, e o pagamento do prêmio está em processo de validação interna da Caixa Econômica Federal.

A Mega da Virada sorteou na noite do último domingo, 31, os números: 03, 06, 10, 17, 34 e 37. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação do concurso mais esperado do ano bateu recorde e chegou a R$ 306,7 milhões, a maior cifra da história. Foram dezessete apostas ganhadoras com seis dezenas, e cada uma receberá R$ 18.042.279,04.

As apostas vencedoras foram feitas em 13 cidades de sete Estados do País: São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA), Brusque (SC), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuba (BA), Carmo do Cajuru (MG) e Contagem (MG).