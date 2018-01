A Secretaria de Segurança Pública da Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, 5, que foram presos três coronéis da Polícia Militar, acusados de fraude na licitação de compra de 200 carros, adquiridos no ano passado. Segundo as primeiras informações, entre os presos está Jorge Ribeiro de Santana, comandante-geral da PM entre janeiro de 2003 e agosto do ano passado.