Três corpos carbonizados são achados na zona oeste do Rio

RIO - Três corpos carbonizados foram encontrados, na madrugada desta terça-feira, 20, na Estrada Santa Veridiana, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas, não identificadas, estavam dentro de um veículo Gol, que também foi completamente destruído pelo fogo.

Moradores da região foram acordados com o clarão das chamas e acionaram bombeiros e policiais militares do 27º Batalhão (Santa Cruz). O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio. A região de Santa Cruz possui diversas favelas violentas, controladas por traficantes ou milicianos.