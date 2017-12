Três corpos de naufrágio são resgatados em Porto Murtinho (MS)

Atualizado às 13h53

CUIABÁ - A Marinha brasileira e o Corpo de Bombeiros resgataram na tarde deste sábado mais três corpos das vítimas do naufrágio da chalana (barco-hotel) Sueño Pantanal, no Rio Paraguai, que aconteceu na quarta-feira, 24, em Porto Murtinho (MS) a 443 km de Campo Grande. Três pessoas continuam desaparecidas.

As buscas aos seis corpos que continuavam desaparecidos foram retomadas na manhã deste sábado, 27. De manhã, a Marinha retificou o numero de passageiros no barco, no dia do acidente, de 27 para 26 pessoas.

Até às 18 horas da sexta-feira foram resgatados oito corpos, três na quinta-feira e cinco nesta sexta-feira. Faltavam seis. O Exército, policiais Civil e Militar e a Marinha Paraguaia auxiliam nas buscas.