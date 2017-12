Três corpos são encontrados após ônibus cair no Rio São Francisco

São Paulo, 5 - Foram localizados na manhã desta terça-feira, 5, três corpos de passageiros do ônibus de turismo que caiu no Rio São Francisco, no município de Propriá, em Sergipe, na tarde desta segunda-feira, 4.

Segundo os bombeiros, os corpos são de Suelen Caroline dos Santos, de 20 anos, Welisson Lucas dos Santos, de 11 anos, que seria filho de outra passageira que conseguiu escapar, e José Francisco do Santos. Eles foram encontrados a 20 metros de distância do ônibus, a uma profundidade de 14 metros.

O acidente aconteceu quando o motorista do ônibus, Manuel da Anunciação Santos, 70 anos, tentou fazer uma manobra na rampa da prainha e acabou perdendo o controle do veículo, que caiu no rio, sendo empurrado pela correnteza enquanto estava na superfície. Duas pessoas conseguiram se salvar com a ajuda de pescadores: uma senhora ainda não identificada e o próprio motorista. Durante as buscas, o ônibus foi localizado a uma profundidade de cerca de oito metros.

As buscas continuam. Trabalham no resgate os bombeiros do 5º grupamento em Nossa Senhora do Socorro e a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que utilizam embarcações de particulares e outros recursos na operação.