Três crianças morrem soterradas por barreira em Maceió

Três crianças morreram e duas ficaram feridas após o desabamento de uma barreira onde as vítimas brincavam em uma fazenda do conjunto Frei Damião, na periferia de Maceió. O acidente ocorreu no final da manhã quando as crianças aproveitaram o dia de sol. As que sobreviveram ajudaram a desenterrar as que gritavam por socorro, enquanto os moradores chegavam para o resgate. As crianças soterradas chegaram a ser resgatadas e receberam os primeiros socorros das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiram.

Morreram os irmãos William Rodrigues dos Santos, de 11 anos, e Wellington Rodrigues dos Santos, de 8, além do amigo Alisson Bezerra, de 12 anos. Saíram feridos Israel Rodrigues dos Santos (irmão de William e Wellington), de 6, e Divanildo Alves Correia, de 15 anos. Os feridos receberam atendimento médico e foram liberados. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). Familiares das vítimas, que aguardavam a liberação dos corpos, disseram que a comunidade estava chocada com a tragédia.

Adriano, de 18 anos, que é amigo das crianças, contou que foi a primeira pessoa a chegar ao local do acidente depois de ouvir o pedido de socorro de Israel, que conseguiu sobreviver. Adriano contou que quando se aproximou do local três das vítimas já estavam sem vida. "Somente o pequeno Israel conseguiu sair de baixo da barreira para buscar ajuda", afirmou.