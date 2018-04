Três desaparecem em naufrágio no Amazonas

SÃO PAULO - Três pessoas estão desaparecidas após um naufrágio no Rio Madeira, no município de Humaitá, no Amazonas. O acidente aconteceu por volta das 5 horas de quarta-feira, quando um comboio se chocou com duas balsas e um tronco de árvore.

A Marinha e o Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar as vítimas. Quatro pessoas foram socorridas com vida. As buscas pelos desaparecidos serão retomadas nesta manhã. A causa do acidente será investigada.