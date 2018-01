Três detentos feridos em confronto em Alcaçuz são levados a hospital

NATAL - O Corpo de Bombeiros resgatou três detentos feridos durante o conflito que aconteceu nesta quinta-feira, 19, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Todos eles estavam encarcerados no Pavilhão 5 da unidade, onde ficam os presidiários ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os apenados foram encaminhados ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no bairro do Tirol, na zona sul de Natal, onde estão recebendo atendimento médico. Também estão na unidade de saúde os detentos que saíram feridos do primeiro confronto entre PCC e Sindicato do Crime do RN em Alcaçuz, no sábado, 14.

Na tarde desta sexta-feira, 20, o clima é tranquilo na unidade. Apesar de ter confirmado mortes no confronto desta quinta, o governo do Estado ainda não encaminhou os técnicos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) para recolher os corpos.