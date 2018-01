Três estradas apresentam pontos de congestionamento O motorista que acessa a Rodovia dos Bandeirantes a partir da capital encontra congestionamento no quilômetro 15, em direção ao Interior. Segundo a concessionária Autoban, após este trecho o tráfego é intenso, mas há nova lentidão entre os quilômetros 31 e 39, nos municípios de Caieiras e Cajamar, na Grande São Paulo. A recomendação da concessionária é que os motoristas prefiram a Rodovia Anhangüera que tem congestionamento apenas entre os quilômetros 25 e 26, no sentido capital-interior, trecho de São Paulo. A Rodovia Fernão Dias apresenta lentidão entre os quilômetros 68 e 71, em direção a Minas, no trecho urbano de Mairiporã, na Grande São Paulo. A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento entre os quilômetros 16, em Osasco, e 25, em Barueri, na região metropolitana. A concessionária Via Oeste informou que há trechos em que os veículos chegam a parar no sentido capital-interior. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5X2 e tem trânsito normal. A Imigrantes e a pista sul da Anchieta estão operando em direção ao litoral. A pista norte da Anchieta está aberta para os veículos que vêm para a capital. Desde o meio-dia de ontem até agora, cerca de 75 mil veículos seguiram para a Baixada Santista. Acidente Um grave acidente matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida por volta das 8 horas na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros (SP-123) que liga a Via Dutra ao município de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo a Polícia Rodoviária do Estado, dois automóveis e uma motocicleta colidiram no quilômetro 4. As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro Municipal de Taubaté, onde o motoqueiro morreu. Não houve congestionamento na pista.