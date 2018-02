Três executivos da Alstom são presos no Reino Unido

Três executivos do Conselho da Alstom foram presos no Reino Unido por suspeita de pagar ou deter informações do pagamento de propinas a funcionários públicos brasileiros e de outros países em troca de contratos.

Com mais de 150 policiais britânicos, a ação de ontem ocorreu a pedido do Ministério Público da Suíça, que investiga a empresa francesa, inclusive seus contratos como o do Metrô de São Paulo. Na Suíça, as contas de 19 pessoas físicas e jurídicas brasileiras estão bloqueadas por conta da investigação.

A suspeita é de que recursos saíam da sede da Alstom, na França, e eram transferidos para o escritório em Rugby, no Reino Unido, de onde o dinheiro poderia ser usado para corromper funcionários no Brasil e outros países emergentes. Segundo comunicado da polícia britânica, os três executivos ? todos britânicos ? são acusados de "lavagem de dinheiro, conspiração para pagar propinas e contabilidade falsa". O Escritório de Fraude do Reino Unido suspeita que propinas foram pagas para garantir a vitória da Alstom em contratos públicos.

O comunicado não cita quais são os países estrangeiros envolvidos, mas o Brasil seria um deles, segundo fontes da polícia. Os britânicos não revelaram os nomes dos presos. Mas a imprensa local noticiou que os suspeitos são Stephen Burgin, Altan Cledwyn-Davies e Robert Purcell.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Alstom negou a prisão. "Três diretores de nossa subsidiária britânica foram questionados, não presos", afirmou o porta-voz da empresa, Stephane Farhi.

Metrô. O Ministério Público da Suíça congelou em Genebra US$ 7,5 milhões em nome de Jorge Fagali Neto, ex-secretário de Transportes do governo de Luiz Antonio Fleury Filho. Segundo depoimentos coletados pelos suíços nos últimos três anos, as comissão pagas aos brasileiros eram de 7,5% do valor dos contratos, entre 1994 e 1998. São alvos de suspeitas contratos da Alstom com a Eletropaulo e com o Metrô.