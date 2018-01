Três homens são atropelados na zona sul

Três homens foram atropelados, por volta das 2h45 desta madrugada de sábado, 30, quando caminhavam pela Avenida Guarapiranga, próximo da esquina com a Rua Francisco Nóbrega Carvalho, no Jardim Vergueiro, região do Socorro, na zona sul de São Paulo.

As vítimas foram surpreendidas por um Fiat Uno azul que, desgovernado, invadiu a calçada. Cinco viaturas dos bombeiros foram encaminhadas para o local. Duas das vítimas, com ferimentos leves, foram levadas para o pronto-socorro municipal do Jabaquara; a outra, com ferimentos de moderados e graves, segue internada no Hospital Regional Sul.

No momento em que policiais militares chegaram ao local, ouviram da motorista que estava ao volante do Uno que o carro dela havia sido fechado por outro veículo, mas, minutos depois, ao perceber a aproximação de um cinegrafista de uma emissora de TV, disse as seguintes palavras: "Eu assumo a culpa".

A condutora do Fiat, que aparentemente não apresentava sinais de embriaguez, ainda pisou fundo no freio, mas o carro mesmo assim subiu sobre a calçada. O acidente foi registrado na delegacia do Parque Santo Antonio (92ºDP).