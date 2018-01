Três homens são baleados na zona leste; um deles morre Três homens deram entrada no Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, de Itaquera, por volta de 2h30 da madrugada desta segunda-feira. Um deles já estava morto. Eles foram baleados pouco depois das 2 horas à altura do número 425 da Avenida Adriano Bertozzi, na Gleba do Pêssego, zona leste. A polícia ainda não tem informações sobre o que teria ocorrido, nem sobre os autores desse crime. Marcio Zacarias da Silva, internado naquele hospital, contou aos policiais do 53º DP (Parque do Carmo) que voltava de uma festa quando ouviu os disparos e correu. Foi atingido por bala perdida. Afirmou desconhecer os atiradores e as outras duas vítimas, identificadas como Manoel Rodrigues da Silva, que também está internado, em estado grave, e Christier Rodrigues, que morreu. No local do crime, a polícia não encontrou testemunhas, nem vestígios que auxiliem no esclarecimento.