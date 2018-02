Três homens são encontrados mortos no Meier

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Três homens foram encontrados mortos a tiros na madrugada desta terça-feira, 16, próximo a um dos acessos ao Morro Camarista, no Meier, no Rio. Segundo informações ainda não confirmadas pela Polícia Militar, as três vítimas prestavam serviços de moto-táxi na região.

Antonio Barros Bezerra Filho, de 31 anos, Alexandre Mendes da Silva, de 33 anos, e um outro homem ainda não identificado, foram encontrados após uma denúncia anônima, por volta das 5h30 desta terça-feira, 16.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eles estavam na Rua Barão de Santo Ângelo, esquina com Rua Dias da Cruz, próximo ao ponto de moto-táxi, segundo informações da Polícia Militar.