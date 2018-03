Três jovens são assassinados na zona norte de São Paulo Três jovens foram assassinados, por volta das 2 horas desta quarta-feira, na saída de uma viela, junto à Rua Sampaio Correia, na Favela da Paz, no bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. Policiais militares da 2ª Companhia do 18º Batalhão foram acionados para o local do crime e acompanharam os trabalhos de uma equipe de resgate que encaminhou as vítimas, entre elas um adolescente, para o pronto-socorro do Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, onde os três baleados morreram. O caso, que é a primeira chacina de 2007 na capital, foi encaminhado para o 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria. Um boletim de ocorrência simples seria feito pela manhã, pois durante a madrugada a polícia ocupava-se de outros dois casos. Com isso, os parentes que estiveram no hospital não puderam prestar depoimento logo depois do reconhecimento do corpo. Seriam ouvidos mais tarde, no decorrer do inquérito policial. Segundo a polícia, porém, num depoimento informal, os parentes informaram que os três jovens tinham sido recrutados pelo tráfico da favela. Nenhum, porém, tinha passagem pela Febem, atual Fundação Casa São Paulo. Esta matéria foi atualizada às 8h13 para acréscimo de informações.