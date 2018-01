Três locais alagam em São Paulo há seis anos

Desde 2002, três endereços de São Paulo se mantêm como pontos críticos de alagamento nas épocas de chuvas intensas - de 1º de novembro a meados de abril. Em cada temporada chuvosa, esses lugares tiveram pelo menos quatro ocorrências. A Prefeitura, após seis anos e três comandos diferentes, promete fazer reformas nos locais para resolver o problema, mas ainda não tem prazo nem obras em andamento. Os três - nas Avenidas Radial Leste, Eusébio Matoso, na zona oeste, e Interlagos, sul - estão na lista do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Há outros 90, mas nenhum com quatro alagamentos em todos os períodos de chuvas até o de 2007/2008, segundo tabulação da reportagem. Na Radial, o problema é sob o Viaduto Guadalajara. "Estamos à beira-mar", diz Elaine Rossi, de 42 anos, vendedora em uma loja no local. Na Eusébio, é na Praça Jorge de Lima. "Tem carros que passam, mas às vezes para o trânsito", conta o vendedor Sidnei Silva, de 47, empregado em uma loja ali há oito. "Choveu bastante, parou tudo", diz o manobrista Lee Silva, de 38, sobre o cruzamento da Interlagos com a Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho. No período de chuvas entre 2003 e 2004, o viaduto teve 11 ocorrências. O cruzamento da Eusébio com a praça registrou cinco. No ponto da Interlagos foram quatro. "O que mais nos preocupa é a situação do momento, não a resolução", diz o engenheiro Hassan Barakat, do CGE. O órgão recebe as informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e não aponta as causas dos alagamentos. Embora falte mais de um mês para o fim das chuvas de 2008/2009, o ponto da Radial já atingiu o mínimo de quatro alagamentos desde novembro. Assim, continua entre os locais mais críticos. SOLUÇÕES A Prefeitura, sem definir prazos, informou que em fevereiro foi dada ordem para elaboração de projeto de redimensionamento de galerias na Eusébio. São 90 dias para realizar o projeto. Depois é feita a licitação. Sobre a Avenida Interlagos com a Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, foi instalada uma grelha (bueiro grande) que reduziu a duração e a gravidade dos alagamentos. A Secretaria de Infraestrutura Urbana informou que o local está "na sugestão de projetos a serem elaborados". Na lista consta a Radial sob o viaduto, onde "o sistema de galerias é insuficiente por estar superado".