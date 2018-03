Três loterias acumulam neste sábado Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 781 da Mega Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio acumulou para R$ 24 milhões. A quina teve 66 ganhadores que vão receber cada um o valor de R$ 19.809,51. Já a Quadra teve 5.707 acertadores que receberão o prêmio no valor de R$ 228,22. Abaixo os números sorteados. 08 10 13 39 54 56 Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1626 da Quina. O prêmio ficou acumulado para o próximo concurso em aproximadamente R$ 676 mil. A quadra teve 138 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de 2.663,97. O terno foi feito por 7.289 apostadores, que levarão o valor de R$ 67,00. Abaixo os números sorteados. 08 36 46 49 60 Nenhum apostador fez os 20 acertos e o zero acerto do concurso 637 da Lotomania, e o prêmio acumulou em R$ 1,1 milhão. Com 19 acertos, 16 apostadores vão receber R$ 15.607,76; com 18 acertos, 122 apostadores vão receber R$ 2.046,92. com 17 acertos, 1.216 apostadores vão receber R$ 102,29; com 16 acertos, 7.139 apostadores vão receber R$ 17,43. Abaixo os números sorteados. 06 10 17 18 25 26 32 55 59 60 68 71 77 80 83 84 91 92 95 97