Três militares são mortos a tiros na zona norte do Rio Dois policiais militares e um sargento da Aeronáutica foram assassinados na noite desta quinta-feira (dia 8) na zona norte do Rio. Os crimes ocorreram entre às 19h30 e 20h nos bairros de Irajá e Inhaúma, respectivamente. Em ambos os casos, a polícia ainda não tem os nomes dos autores, mas nos dois, segundo testemunhas, os assassinos estavam dentro de carros. Eram 19h50 quando o cabo Sebastião da Silva Santos, de 34 anos, e o soldado Fábio Roberto da Silva, de 33 anos, foram surpreendidos por homens fortemente armados ocupando um Fiat Pálio Weekend vinho, um Volkswagen CrossFox preto e um Peugeot 307 prata. Lotados no 09º Batalhão, de Rocha Miranda, os policiais faziam patrulhamento pela Avenida Monsenhor Félix, próximo ao Atlético Clube Irajá, e não tiveram como escapar. As armas dos PMs foram roubadas. Mesmo encaminhados ao Pronto Atendimento Médico Del Castilho, os policiais não resistiram e morreram. Às 19h30, bandidos atacaram o terceiro-sargento da Aeronáutica Alexandre Lima dos Anjos, de 47 anos, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, próximo à Favela da Galinha, em Inhaúma. Sozinho, ocupando um carro das Forças Armadas, o militar, segundo testemunhas, foi abordado por ocupantes de um veículo não identificado. Segundo policiais da 44ª Delegacia, de Inhaúma, tudo indica que Lima foi vítima de assaltantes e tentou reagir, sendo baleado em seguida. O militar morreu no local. Ainda conforme a polícia, a região onde o sargento foi abordado é muito visada por ladrões de carros.