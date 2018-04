Três morrem após carro colidir com vaca em estrada em Minas Gerais

SÃO PAULO - Três pessoas morreram nesta terça-feira, 24, após o carro em que estavam colidir com uma vaca no km 211, da BR-251, no município de Cachoeira do Pajeu, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 4h30. Os corpos do motorista e de uma passageira, de 29 e 22 anos, respectivamente, foram encaminhados para o Instituto Medido Legal (IML) de Pedra Azul. O corpo da terceira vítima, que ainda não foi identificada, foi encaminhado para o IML do Hospital Santo Antonio, em Taiobeiras.