Três morrem e três ficam feridos gravemente em acidente no RS

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia ERS-129, em Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira, 19.

Os veículos Santana e Voyage bateram de frente em uma curva, por volta da 1 hora, na altura do km 144. Uma passageira do Santana, identificada como Maria Lorenzetti Piorezan, de 68 anos, e duas do Voyage, Clarice de Lourdes dos Santos Pereira, de 38 anos, e outra ainda não identificada, morreram no local.

Os três feridos foram encaminhados para um hospital de Passo Fundo. A rodovia ficou interditada por duas horas e às 8h30 o tráfego estava fluindo normalmente.