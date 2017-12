Três morrem em acidente em Barretos

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, na altura do km 446, em Barretos, no interior de São Paulo), na noite de quinta-feira.

O motorista de um dos caminhões tentou ultrapassar um ônibus, mas ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente em outro caminhão e na lateral do ônibus que levava estudantes.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três pessoas que estavam em um dos caminhões morreram antes de receber atendimento médico. O motorista do outro caminhão ficou gravemente ferido e o condutor do ônibus teve ferimentos leves. As vítimas foram levadas para a Santa Casa da cidade.

A rodovia ficou interditada, no sentido interior, por cerca de 1 hora, período em que as vítimas eram resgatadas.