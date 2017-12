Três morrem em acidente na Rodovia dos Bandeirantes

JUNDIAÍ - Um acidente na madrugada desta sexta-feira, 13, no Km 70 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, deixou três pessoas mortas, duas delas crianças.

O motorista de um Fox, César Augusto da Silva Souza, 33, bateu contra a traseira de uma carreta Volvo. Ele morreu na hora junto com os gêmeos Isabela e Ryan Figueiredo Souza,9.Segundo a Polícia o velocímetro do carro "travou" em 180 Km/h.

+++ Após cobrança por bagagem, preço das passagens aéreas sobe no País

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes de salvamento da concessionária AutoBAn foram destacadas para o local, no município de Itupeva, mas não puderam fazer nada. As crianças não usavam cinto de segurança e, na colisão, foram arremessadas contra o para-brisa do veículo.

A Polícia Rodoviária compareceu ao local e encaminhou a ocorrência para investigação da Polícia Civil. Os corpos das vítimas foram para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames dos legistas.

+++ Paciente morre e 3 ficam feridos em capotamento de ambulância em Goiás

Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Civil, César retornava com os sobrinhos de uma festa de casamento em Campinas para o bairro da Água Funda, na capital paulista.

O motorista da carreta Volvo não sofreu ferimentos. A colisão ocorreu às 2h da manhã na faixa principal da Rodovia dos Bandeirantes. Os veículos foram recolhidos para o Pátio da AutoBAn.