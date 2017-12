Três morrem em operação do Bope em favela de Nova Iguaçu (RJ)

SÃO PAULO - Três homens morreram e três foram feridos em operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no início da manhã deste domingo, 25, na favela conhecida como KM 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio, os mortos chegaram a ser encaminhados ao hospital, mas não resistiram. Entre os presos, está o gerente do tráfico local, Ezequiel Correia da Silva, de 20 anos, conhecido na região como "Gordo".

Na operação, os policiais apreenderam uma pistola 380 milímetros, duas pistolas 9 milímetros, três submetralhadoras 9 milímetros, 40 papelotes e três tabletes de 100 gramas de maconha, 59 pedras de crack, 16 pedras de haxixe, dois rádios transmissores, quatro baterias e 91 munições de 762 milímetros. Também foram encontrados nove trouxinhas de um pó branco, não identificado.