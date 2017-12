Três morrem em queda de carro em rio de Itupeva (SP) Três amigos da cidade de Indaiatuba morreram afogados no Rio Jundiaí, no início da noite de domingo, depois que o Monza em que eles estavam derrapou na estrada do Quilombo, no bairro do Quilombo, em Itupeva e caiu nas águas de esgoto. Dois corpos foram achados pelos soldados do Corpo de Bombeiros de Indaiatuba na manhã desta segunda-feira. O do motorista do carro, Adriano Ambiel, de 25 anos - parente da atriz Luiza Ambiel, da antiga "Banheira do Gugu" -, foi achado à tarde. Adriano havia comprado o Monza há uma semana e resolveu ir com amigos a uma cachoeira em Itupeva. Ele saiu de Indaiatuba junto com outros quatro colegas. Porém, com ele voltaram apenas o Luiz Esteves, de 56 anos e o Willian Barbieri, de 37, que morreram afogados. Os outros dois amigos ficaram até mais tarde em Itupeva.