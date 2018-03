Três mortos em soterramento numa rodovia

Três pessoas morreram em um deslizamento de terra provocado pela chuva na Rodovia Rio-Teresópolis na noite deste domingo, 15. Segundo a concessionária CRT, que administra a rodovia, dois veículos foram soterrados por volta das 21h30, na altura do km 90. Em um dos carros, um Fiat Palio, estavam um homem, uma mulher e uma criança, que morreram. Eles ainda não foram identificados.

O passageiro do outro veículo soterrado conseguiu sair do carro. Ele sofreu ferimentos leves. O trânsito na altura do km 90 foi totalmente interditado. Ainda não há previsão para liberação do tráfego.