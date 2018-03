Três mulheres são torturadas, mortas e decapitadas em Fortaleza

FORTALEZA - A Polícia Civil do Ceará procura os corpos de três mulheres que foram torturadas, mortas e decapitadas por uma facção criminosa em Fortaleza. O crime, que aconteceu na sexta-feira, 2, foi filmado pelos próprios executores e postado nas redes sociais.

Policiais e bombeiros militares realizaram buscas no mangue e na foz do Rio Ceará, na zona oeste da capital cearense, mas, até a tarde desta quarta-feira, 7, os corpos ainda não haviam sido localizados.

As três mulheres são apontadas como simpatizantes ou integrantes da facção Comando Vermelho (CV). Embora os familiares neguem qualquer envolvimento das vítimas com o crime organizado.

Ingrid Teixeira Pereira, Darciele Anselmo de Alencar e Nara Alyne Mota de Lima teriam sido sequestradas na noite de quinta-feira, 1º, em Maracanaú, e levadas para o mangue do Rio Ceará, localizado entre os bairros Vila Velha e Barra do Ceará, local onde teriam sido torturadas pelos assassinos.

No vídeo, uma das garotas aparece sendo ameaçada e obrigada a afirmar que "rasgou a camisa" do CV e passou para o lado da GDE. Mesmo implorando para que poupassem sua vida, a jovem é executada com um tiro no rosto. Em seguida, um dos assassinos corta a cabeça dela com um facão. Na mesma cena, outro bandido mostra as três cabeças já decapitadas e joga nas águas do mangue, comemorando as mortes.

O delegado adjunto do 7º Distrito Policial, Alexandre Sanders, informou que nesta terça-feira, 6, três homens e um adolescente foram capturados pela polícia no bairro Parque Leblon, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Diego Alves Fernandes, de 21 anos, Antônio Honorato dos Santos, de 42, e Luís Alexandre Alves, de 23, são apontados pela Polícia Civil como suspeitos de envolvimento no triplo homicídio. Um menor foi apreendido, e um quinto suspeito segue foragido.