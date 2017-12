Três ônibus são incendiados em Curitiba após derrota do Brasil

CURITIBA- Três ônibus foram incendiados e outros foram depredados antes do final do jogo que determinou a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Logo depois do sétimo gol alemão, foram registrados os primeiros incidentes no centro de Curitiba. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam às ocorrências a partir das 18h45.

A situação mais grave ocorreu na Rua Aristides Marquezini, no bairro Sítio Cercado, em que um ônibus foi incendiado por um grupo de vândalos. Motorista e passageiros tiveram tempo de deixar o veículo e ninguém ficou ferido.

Outros dois ônibus foram incendiados na região metropolitana de Curitiba, um no município de Fazenda Rio Grande e outro em Piraquara, ambos sem relato de vítimas.

No centro da cidade a ação dos vândalos danificou alguns ônibus de linha. O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, fez um apelo através das redes sociais, convocando a Guarda Municipal para atuar de forma repressiva.