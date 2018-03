Três operários morrem em queda de andaime em Minas Três operários morreram e 23 ficaram feridos na queda de um andaime em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 22. O acidente ocorreu às 11h50. O andaime estava instalado dentro de uma chaminé de 60 metros de altura, na indústria de cimento Soeicom. A queda foi de aproximadamente 30 metros. Os operários faziam a manutenção da chaminé. Os nomes dos mortos ainda não foram divulgados. A Polícia Civil e a Delegacia Regional do Trabalho investigam as causas do acidente.