Três pessoas ficam feridas em queda de helicóptero em SP Três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 26, após a queda do helicóptero modelo Bell 206, prefixo PT-YBJ, na zona rural de Poloni, a 488 quilômetros de São Paulo. A aeronave, da empresa Horus Táxi Aéreo, de Joinville (SC), prestava serviços de manutenção de rede elétrica para Elektro, quando perdeu força e caiu sobre um canavial. O piloto, Eduardo Henrique Farias, 37 anos, e dois passageiros, Marcelo Gonçalves, 29, e Aparecido Morales, de 42, ficaram levemente feridos. Eles foram atendidos no Hospital de Base, de São José do Rio Preto, e liberados. As causas da queda serão investigadas na sexta-feira. Farias disse que conseguiu se desviar de uma mata fechada e que foi salvo por um quarto passageiro. "Este passageiro é Jesus Cristo", afirmou.