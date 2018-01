Três pessoas morrem atropeladas em rodovia na Bahia Três pessoas morreram atropeladas na rodovia BR-020 entre os municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, a cerca de 870 quilômetros de Salvador. Na tarde de domingo, o motorista de um Vectra perdeu o controle quando passava por uma reta e atingiu um grupo de seis pessoas que estavam na margem da estrada. Janecarla de Oliveira, de 22 anos, Adonias Otaviano de Jesus, de 42, e Adailton dos Santos, de 25, morreram e Aldamira Vieira Costa, de 26 anos, ficou ferida. Mesmo depois de capotar e atropelar o grupo, o motorista conseguiu fugir e ainda não foi identificado pelo delegado de Luiz Eduardo Magalhães, José Resende que abriu inquérito para apurar o caso e deve indiciar o responsável pelas mortes por homicídio culposo e omissão de socorro. "A licença do veículo é de Barreiras e ainda não foi possível identificar o nome do motorista pela placa, devido a um problema no sistema de informática que deve ser resolvido em breve", disse o delegado que ouviu duas testemunhas. "Não é possível dizer se o motorista estava embriagado, pois tudo ocorreu muito rápido e a única certeza das testemunhas é de que o carro trafegava em alta velocidade", informou o delegado.