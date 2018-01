Três pessoas morrem atropeladas por ônibus na zona oeste do Rio

Texto corrigido às 18h05

RIO - Três crianças morreram atropeladas por um ônibus municipal que transitava pela Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, às 10h20 desta segunda-feira, 24.

Por motivo ainda não esclarecido, o veículo da Autoviação Jabour, que atuava no BRT Transoeste, ficou desgovernado, invadiu a pista contrária e atingiu sete pessoas que aguardavam no canteiro central para atravessar a via. O motorista fugiu sem prestar socorro e era procurado na noite desta segunda, de acordo com a polícia.

Três hipóteses são investigadas como supostas causas do acidente: o motorista teria dormido ao volante, o veículo teria sido fechado por outro veículo ou um pneu teria furado. Outro motorista de ônibus que parou para prestar socorro disse à polícia ter ouvido o colega, antes de fugir, admitir que dormiu ao volante.

Erica Macedo dos Santos, de 6 anos, e Melissa Farias, de 12 anos, morreram no local. Mariana Ferreira Augusto, de 10 anos, foi levada para o Hospital Estadual Rocha Faria e morreu no início da tarde.

Outras quatro pessoas ficaram feridas e, segundo os bombeiros, foram levadas ao Rocha Faria em estado regular.

No fim da tarde, moradores promoveram um protesto e interditaram a Estrada do Mato Alto pedindo melhorias na sinalização da pista usada pelos ônibus.