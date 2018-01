Três pessoas morrem em acidente entre veículos na Bahia

Um acidente envolvendo três carretas deixou três mortos e um ferido em uma rodovia na Bahia no início da tarde desta terça-feira, 7. As vítimas são um homem, uma mulher e uma criança. Um dos veículos envolvidos estava estacionado e acabou sendo atingido.

As investigações indicam que o acidente foi provocado pela invasão de uma das carretas na faixa contrária. Segundo a equipe do posto de Barreiras da Polícia Rodoviária Federal, no momento do acidente chovia, e não se sabe se a invasão da faixa, por parte do veículo que estava no sentido Luis Eduardo Magalhães, foi imprudência durante ultrapassagem ou se havia algum animal na pista.

+++ Prefeitura vai advertir motorista que só reduz a velocidade quando passa pelo radar

A colisão ocorreu na Br 242, que liga os municípios de Barreiras e Luis Eduardo magalhães, no oeste do Estado bahiano. No trecho do aciente, na altura do km 821, a pista é reta e não é comum haver acidentes na região, informou a PRF local. Devido à batida e à presença da perícia, o trecho ficu totalmente interditado entre 12h20 e 17h45, o que provocou entre 10 e 12 km de congestionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as vítimas estão o motorista do veículo que teve a pista invadida e a mulher e uma criança que estavam no banco do passageiro da outra carreta, cujo motorista sofreu uma queimadura e quebrou a perna esquerda. Ele está internado e aparentemente passa bem, disse a PRF.