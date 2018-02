Três pessoas morrem em naufrágio no interior da Bahia

SÃO PAULO - Três pessoas morreram no naufrágio de um barco, no final da tarde de domingo, 12, na região de Pedreiras, a 12 quilômetros do município de Pilão Arcado, no norte da Bahia. Cinco ocupantes foram resgatados com vida.

O Corpo de Bombeiros acredita que havia 18 pessoas na embarcação, a maioria crianças. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas os bombeiros supõem que a causa pode ter sido o excesso de passageiros. Equipe do Corpo de Bombeiros e da Marinha permanecem no local realizando trabalhos de buscas.