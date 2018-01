Três pessoas morreram por causa de temporais no Rio

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro neste fim de semana provocaram a morte de três pessoas, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual. As vítimas eram moradores em Duque de Caxias, Macaé e Petrópolis. Outras cinco ficaram feridas.

Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, 7, 228 pessoas estão desalojadas e outras 71 desabrigadas em função de inundações registradas entre sábado e madrugada de hoje.

Em Duque de Caxias, o número de desalojados chega a 100 e o total de desabrigados é de 55. Os bairros afetados são Saracuruna, Jardim Primavera, Parque Paulista, Parque Fluminense, Parque Eldorado e Campos Eliseos.

Já em Macaé, onde ocorreram inundações e deslizamentos, são 102 pessoas desalojadas e seis desabrigadas. Em São Pedro da Aldeia, oito pessoas estão desabrigadas, enquanto que em Petrópolis são 26 desalojados e oito desabrigados.