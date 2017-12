Três pessoas são atacadas por rottweiler na zona norte do Rio

Três pessoas foram atacadas por dois cães da raça rottweiler na manhã desta sexta-feira, 07, na Rua Rumboldt, em Bonsucesso, zona norte do Rio. Segundo informações dos bombeiros, Cilda Alves Pereira, de 62 anos, foi levada para o Hospital Getúlio Vargas em estado grave. Ela tentava salvar uma menina de 4 anos, que foi socorrida por testemunhas. Um outro homem, com prenome Marco Antônio, de 48 anos, também foi ferido ao tentar socorrer as duas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.