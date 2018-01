Três PMs são presos em operação da Polícia Civil no Rio

São Paulo, 9 - Três policiais militares foram presos na manhã desta quarta-feira, 9, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Os agentes foram investigados pela Operação Revuca que apurava os detalhes da morte do traficante conhecido como Chacal em dezembro do ano passado.

Durante a operação, um veículo Ford Fox também foi apreendido com oito pistolas, um revólver, carregadores, munições, um cassetete e os documentos. Segundo a polícia, um dos PMs presos era o proprietário do carro que também continha, em seu interior, roupas com vestígios de sangue.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que as armas são legais, mas que serão analisadas para verificar relação com outros homicídios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Operação Revuca teve inícío para cumprir três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em bairros da zona norte e oeste do Rio.