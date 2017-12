Três policiais ficam feridos em operação na Vila Cruzeiro

Três policiais militares ficaram feridos na manhã desta sexta-feira, 28, durante tiroteio com traficantes na Vila Cruzeiro, na Penha, no Rio. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram atingidos por estilhaços e não correm risco de morte. Eles foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas. Os policiais fazem parte do 16º BPM (Olaria) que deflagraram uma operação no local para coibir tráfico de drogas e armas, segundo a PM.