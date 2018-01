Três presos feridos em tentativa de fuga em Guarulhos Três detentos do presídio Adriano Marrey, no quilômetro 13 da rodovia Presidente Dutra, ficaram feridos numa tentativa frustrada de fuga. Por volta das 10h, Elidam da Silva, de 29 anos, condenado a 5 anos e 4 meses por roubo, Eurípedes da Silva Soares, de 32 anos, condenado a 29 anos por homicídio e roubo, e um terceiro preso não identificado conseguiram dominar o agente penitenciário Juscelino de Oliveira. A partir daí, os presos ganharam o pátio interno e começaram a atirar contra os policiais das guaritas. Ao mesmo tempo, vários homens ocupando três carros, um peugeot azul, uma saveiro prata e uma silverado branca, também atiravam nas guaritas em frente ao presídio. Com a reação dos guardas do presídio a fuga foi interrompida. Os feridos foram medicados e estão fora de perigo. Os carros roubados, usados provavelmente por comparsas de alguns presos, já foram encontrados pela polícia. Dentro dos mesmos foram encontradas balas de diversos calibre. Policiais do Batalhão de Choque realizando agora uma vistoria no presídio. Há informações não confirmadas de que os três detentos teriam sido feridos por outros colegas de cela.