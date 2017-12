Três rapazes são mortos a tiros na zona norte Três rapazes, com idades entre 20 e 30 anos, foram assassinados a tiros, às 23h30 de ontem, quando conversavam na Rua General Jerônimo Furtado, no Jardim Cabuçu, zona norte de São Paulo. Um quarto rapaz ficou ferido. A Polícia Civil não informou se há suspeitas da autoria do crime, registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. Com essas três mortes, sobe para 20 o número de chacinas neste ano na região metropolitana de São Paulo. Os mortos já chegam a 67.