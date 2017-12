Três rodovias federais têm trechos interditados em SC

Três rodovias federais que cortam o Estado de Santa Catarina têm trechos interditados por conta dos temporais na região, de acordo com relatório divulgado nesta quarta-feira, 26, pela Defesa Civil local em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja também: Seis cidades decretam estado de calamidade Lula sobrevoa áreas atingidas nesta quarta Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Na BR-101, na altura do km 235, próximo ao município de Morro dos Cavalos, a pista está interditada e há um desvio apenas para veículos de emergência que precisam trafegar pelo local para prestar atendimento às vítimas. Na altura do km 113, próximo a Itajaí (sentido norte-sul), a pista se encontra alagada devido ao aumento do nível das águas do Rio Itajaí-Açu e a passagem de veículos está sendo feita apenas pela pista de aceleração. Já o km 13 da BR-101, próximo a Garuva, foi liberado nesta madrugada. A BR-376, na altura do km 68, próximo à divisa do Paraná com Santa Catarina, também foi liberada em ambos os sentidos. Na BR-470, na altura dos km 33, km 41 e km 46, próximos ao município de Gaspar, a pista segue interditada. A BR-282 tem dois trechos de pista parcialmente interditada - na altura do km 31 e do km 33, próximos a Águas Mornas - e um de pista completamente interditada - na altura do km 34, próximo a Vargem Grande. No km 69, próximo a Rancho Queimado, apenas a terceira pista está interditada. Na BR-470, na altura do km 87, próximo à cidade de Rodeio, e do km 87, próximo a Indaial e Blumenau, o trânsito de veículos está liberado apenas em meia pista. A Defesa Civil divulgou ainda uma rota alternativa para quem sai de Florianópolis rumo a Curitiba ou vice-versa: acessar a BR-280 em direção a Guaramirim e seguir até São Bento do Sul ou Mafra. Entretanto, a orientação da PRF é que as pessoas evitem pegar a estrada enquanto as chuvas não pararem. Segundo o major Norberto de Souza, é cedo para dizer em quanto tempo a situação será normalizada.