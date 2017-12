Três são baleados em suposta tentativa de assalto na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira, 26, em uma suposta tentativa de assalto em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro.

As vítimas foram atingidas na Rua Van Gogh, por volta das 8 horas. Segundo informações preliminares, agentes do 3º Batalhão estão no local apurando a ocorrência. Testemunhas serão ouvidas.

Ficaram feridos um policial militar,um ex-PM e um civil. Dois deles estavam dentro de um carro particular. As vítimas foram levadas para o Hospital Salgado Filho, no Meier. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.