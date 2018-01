Três são presos após arrastão no Rio

Três homens foram presos na noite de terça feira, suspeitos de promoverem um arrastão no Alto da Boa Vista, bairro de classe alta na zona sul do Rio de Janeiro. Um patrulha da Polícia Militar percebeu a ação e esperou que os suspeitos saíssem do local com dois carros roubados, para evitar que as vítimas ficassem expostas a um possível tiroteio.

Quatro motoristas já haviam sido assaltados. A PM iniciou uma perseguição em direção à Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um quarto suspeito conseguiu fugir. Os carros foram recuperados, e a polícia apreendeu também duas pistolas e um revólver. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).