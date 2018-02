Três são presos por apedrejar coletivos durante greve em BH

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Três pessoas foram presas no começo da manhã desta segunda-feira, 15, após apedrejarem um coletivo, no bairro São Francisco, em Belo Horizonte, após nova greve dos rodoviários. Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Pronto-socorro João XXIII.

Por conta da greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte, decidida durante assembleia neste domingo, 14, a BHTrans adotou medidas para minimizar impactos da paralisação dos rodoviários, entre elas a autorização para os permissionários do serviço de táxi a utilizarem toda a frota no serviço de táxi-lotação.