Três são presos por exploração de jogos de azar no Ceará

SÃO PAULO - Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira, 22, na Rodovia BR-116, em Milagres, no Ceará, acusados por exploração de jogos de azar. Durante vistoria no interior do veículo, no km 478 da rodovia, os policiais rodoviárias federais encontraram 106 cartelas de prêmios e cartões de "raspadinha".

O condutor do veículo informou que as raspadinhas seriam comercializadas, utilizando a seguinte mecânica: cada cartela era entregue a um vendedor que se responsabilizava por ela, oferecendo a clientes a oportunidade de raspar e ganhar um prêmio, mediante o pagamento do valor respectivo.

Por configurar contravenção penal (exploração de jogo de azar), os indivíduos e os produtos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte para os procedimento cabíveis.

Das 106 cartelas de prêmios, cada uma continha 40 prêmios, pelas quais esperava o proprietário apurar mais de R$ 11 mil, sendo que, segundo ele, elas foram adquiridas pela importância de R$ 2.120,00 no comércio de Juazeiro do Norte.